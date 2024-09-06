Dilan Polat davasında ara karar günü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dilan Polat davasında ara karar günü

Dilan ve Engin Polat'ın da dahil olduğu, 4'ü tutuklu toplam 28 sanığın yargılandığı davada, mahkemenin bugün ara kararını açıklaması bekleniyor.

Dilan ve Engin Polat'ın da dahil olduğu 4'ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık" suçlamalarıyla ilgili süreç devam ediyor.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan iki duruşmada, dünkü oturumda duruşma savcısı, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme ise davaya yarın devam edileceğini belirterek duruşmayı erteledi. Bugün mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.

40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianameye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat dahil 28 sanığın 20 ila 40 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmalarını talep ediyor. Suçlamalar arasında örgüt kurma ve yönetme, suçtan elde edilen mal varlığını aklama ve bahis oyunları düzenleme yasasına muhalefet yer alıyor.

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