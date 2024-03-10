Dilan Polat, Erdoğan’a yazdığı mektubu açıkladı. 'Kendi el yazımla yazdım' dedi

Eşi Engin Polat ile birlikte "Resmi belgede sahtecilik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından cezaevinde tutuklu olan Dilan Polat’tan yeni açıklamalar geldi.

Oda TV’den Pınar Saraçoğlu’nun sorularını yanıtlayan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç’a mektup yazdığını söyledi. Sosyal medyada lüks hayatı ile yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Polat yazdığı mektupla ilgili şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na kendi el yazımla bir mektup yazdım. Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğimi veya kamuoyu ile paylaşıp paylaşamayacağıma karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır.

Takipçilerimin de bizim için iddia edilen suçları işlemediğimizi, burada neden olduğumu anlamadığımı bilmelerini istiyorum. Sadece vergi suçundan kimse tutuklu değilken, neden burada olduğumu bir türlü kendime izah edemiyorum.”

CEZAEVİNDE İBADET

Cezaevi günlerine değinen Polat “Dört duvar arasındaki hayat, dışarıdaki hayatın aksine yalnızlığın çokça olduğu bir süreç. Bu nedenle Allah’a karşı tefekkür ediyorum. İbadet ediyorum ve zaman böylece daha kolay geçiyor." dedi.