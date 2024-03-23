Engin Polat'ın son hali ortaya çıktı. Cezaevinden ilk görüntü

Kaynak: Sabah
Engin Polat'ın son hali ortaya çıktı. Cezaevinden ilk görüntü
Sosyal medya fenomeni eşi Dilan Polat ile birlikte kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Engin Polat'ın, cezaevindeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma açılan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve eşi Engin Polat, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat'ın cezaevine hayatına alışamadığı, yemekleri beğenmediği ve çok fazla sigara içtiği iddia edildi.

Yine ablası Sıla Doğu'nun da diğer tutuklularla sık sık tartışma gündeme geldi.

4 aydır tutuklu olan Dilan Polat'ın cezaevinde boncuklardan süs eşyaları yapmaya başladığı ve birini arkadaşı Sevim Alan'a hediye ettiği öğrenildi.

İŞTE ENGİN POLAT'IN SON HALİ

Son olarak Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın cezaevindeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Görüş sırasında çekilen fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Polat'ın son halini Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye benzetti.

Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!

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