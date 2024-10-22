Dilan Polat gözaltı sonrası ilk kez paylaşım yaptı. Sözleri şoke etti

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ gibi suçlamalarla yaklaşık 10 ay tutuklu olarak cezaevinde kalan Dilan Polat gündemde olmaya devam ediyor. Dün gözaltına alınan Polat, verdiği tahliye partisinde kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa görüntüler vermiş ve büyük tepki toplamıştı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

'Hayasızca hareket' suçundan kardeşi Sıla Doğu ile birlikte gözaltına alınan Dilan Polat ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Her defasında sosyal medyadaki paylaşımlarına dikkat edeceğini söyleyen ve son olarak kardeşi ile öpüşen Dilan Polat gözyaşları ile paylaşım yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "hayasızca hareketler" suçlamasıyla açılan soruşturmada Dilan Polat ve Sıla Doğu dün (21 Ekim 2024) gözaltına alınmıştı.

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HAFTADA 3 GÜN İMZA ATACAKLAR

Hakim, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü getirdi.

Serbest bırakılan Dilan Polat, sosyal medya hesabından olayla ilgili ağlayarak açıklama yaptı.

Yaşadığı sürecin kendisi için 'travmatik' olduğunu anlatan Dilan Polat, "Kötü bir gündü dün. O an bir anlık sevgiyle yanağından öpmek isterken denk geldi" ifadelerini kullandı.

'KISMİ FELÇ GEÇİRDİM, 3 KERE BAYILDIM'

Polat, "Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum" diyerek yaşadığı psikolojik zorlukları dile getirdi. "Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu" diyen Polat, herkesten özür diledi.

Sosyal medya hesabını sürekli kullanan tüm anını kendisi paylaşan Dilan Polat, sosyal medyada yaptığı paylaşımları bir başkası yapıyor gibi "Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş" dedi.