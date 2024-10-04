Dilan Polat ve Engin Polat'a şok! İki dosya birleştirilecek

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, mahkeme, Dilan Polat çiftinin ve yakınlarının yargılandığı davayı, Derkan Başer’in davasıyla birleştirilmesini önerdi.

Mahkeme, Engin Polat'ın sanal bahis gelirleriyle şirket kurma, banka hesapları açma ve paraları yurtdışına gönderme gibi eylemlerine dikkat çekti. Engin Polat, Derkan Başer üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini yurtdışına çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

"ENGİN POLAT PARALARI DERKAN BAŞER'E AKTARMAK İSTEDİ"

Derkan Başer'in iddianamesinde ise, Başer liderliğindeki suç örgütünün nihai hedefinin yasa dışı bahisten toplanan paraların, KKTC ve diğer ülkelerde bulunan Başer'e kripto cüzdanlar içerisinde, kontrolü mümkün olmayacak şekilde çıkarılması olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

İddianamede Engin Polat'ın yasa dışı paraları soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına, yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarılmasını hedeflediği iddiası yer aldı.

İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nden, iki dosyanın birleştirme talebi ise yanıt bekliyor.

Davanın ilerleyişi, bu kararla sanıkların yargılanmalarını etkileyecek.

Dilan ve Engin Polat'ın vergi soruşturmasındaki ifadeleri ortaya çıktı. Devleti ne kadar zarara uğrattıkları açıklandı

Mahkeme ayrıca, önceki duruşmada Engin Polat ve bazı sanıkların tahliyesine karar vermişti. Bu gelişmeler, dosyaların birleşip birleşmeyeceği konusunda belirsizlik yaratırken, önümüzdeki duruşmada bu konudaki yanıt merakla bekleniyor.