Dilan Polat'a bir ceza daha geldi. Gözyaşları ile anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat'a bir ceza daha geldi. Gözyaşları ile anlattı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan fenomen Dilan Polat, farklı bir ceza daha aldı.

Ünlü fenomen Dilan Polat'a eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmaması nedeniyle ceza geldi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ara kararla tahliye olmuştu. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyada ara vereceğini söyleyen Polat hiç hız kesmeden farklı paylaşımlara devam etti. Gün boyu paylaşım yapan Polat, aynı zamanda zayıflama ürünleri, kıyafet ve farklı alanlarda da tanıtım yapmaya devam ediyor.

Takipçilerinden Dilan Polat’a ters köşe! Binlerce şikayetten sonra Bakanlık harekete geçtiTakipçilerinden Dilan Polat’a ters köşe! Binlerce şikayetten sonra Bakanlık harekete geçti

Polat, ağladığı bir paylaşım yaptı. Eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmadığı için ceza kesildiğini söyleyen Dilan Polat, çektiği videoda gözyaşlarına boğuldu.

"NASIL ÖDEYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Dilan Polat üç koruma eşliğinde kahve molası verdiDilan Polat üç koruma eşliğinde kahve molası verdi

Üç farklı firma için reklam yaptığı ancak '#reklam' yazmadığı için ceza alan Polat, "Hiçbir bilgim yok. Ne kadar oldu, ne çıkacağı, ne yapacağız onu bilmiyorum. Ama hiçbir kazancım, hiçbir gelirim buralardan yok. Ama bunların nasıl ödeneceğine dair de hiçbir fikrim yok'' dedi.

Son Haberler
Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangından etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı
Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangından etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı
Silivri Cezaevi çevresinde Ümit Özdağ yasağı! Zafer Partisi çadırı sökülecek
Silivri Cezaevi çevresinde Ümit Özdağ yasağı! Zafer Partisi çadırı sökülecek
Cenk Eren neden estetik olduğunu açıkladı!
Cenk Eren neden estetik olduğunu açıkladı!
Bursa'da bir baba, bıçakla iki çocuğunu rehin aldı!
Bursa'da bir baba, bıçakla iki çocuğunu rehin aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir kişi tutuklandı