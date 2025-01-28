Dilan Polat'a bir ceza daha geldi. Gözyaşları ile anlattı

Ünlü fenomen Dilan Polat'a eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmaması nedeniyle ceza geldi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ara kararla tahliye olmuştu. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyada ara vereceğini söyleyen Polat hiç hız kesmeden farklı paylaşımlara devam etti. Gün boyu paylaşım yapan Polat, aynı zamanda zayıflama ürünleri, kıyafet ve farklı alanlarda da tanıtım yapmaya devam ediyor.

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Polat, ağladığı bir paylaşım yaptı. Eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmadığı için ceza kesildiğini söyleyen Dilan Polat, çektiği videoda gözyaşlarına boğuldu.

"NASIL ÖDEYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

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Üç farklı firma için reklam yaptığı ancak '#reklam' yazmadığı için ceza alan Polat, "Hiçbir bilgim yok. Ne kadar oldu, ne çıkacağı, ne yapacağız onu bilmiyorum. Ama hiçbir kazancım, hiçbir gelirim buralardan yok. Ama bunların nasıl ödeneceğine dair de hiçbir fikrim yok'' dedi.