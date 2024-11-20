Dilan Polat'ın davasını açan savcının yeri değişti. İşte savcının yeni adresi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıda toplam 332 hakim ve savcının atamasını gerçekleştirdiğini duyurdu.

HSK tarafından yapılan açıklamada, “Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

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Atama kararları arasında bir diğer gelişme ise, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Savcı Ahmet Çolak’ın görev yerinin değişmesi oldu. Savcı Çolak, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

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Halk TV'deki habere göre Savcı Ahmet Çolak, özellikle Polatların davasında yer almıştı. Çolak, Dilan Polat ve ailesi hakkında açtığı soruşturmayla dikkatleri üzerine çekmişti.

Polat ailesinin, sosyal medya paylaşımlarındaki zenginliklerini sergileyerek halkı yanıltıcı şekilde lüks yaşam tarzı hakkında soruşturma başlatılmasına yol açan savcı, kamuoyunda gündeme gelmişti.