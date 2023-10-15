Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ağladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı: "Bu süreç çok yıprattı bizi"

Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama ve başka suçlardan incelemeye girdi, mal varlıklarına el konuldu ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Yaşananlar üzerine Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu "Bu süreç bizi çok yıprattı. Çok yıprandık" diyerek ağladığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu.