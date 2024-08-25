Dilan Polat'ın kara kutusu tahliye sonrası ortaya çıktı. Kolundaki saatin sırrını açıkladı

Dilan Polat'ın 'kara kutum' dediği Şule, "Alnımın akıyla memleketime döndüm" dedi. Hakkındaki hırsızlık suçlamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Dilan Polat’ın tahliyesinin ardından, Şule, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Polat’ın kendisine hediye ettiği saati taktığını belirterek hırsızlık yapmadığını ifade etti.

GECE KULÜBÜ AÇMIŞTI

Dilan Polat ile çektiği videolarla tanınan ve Şule olarak anılan Shaklo Khaydarova, akrabalarını çağırmış, Polatlar tutuklanırken onların villasında kalmaya başlamıştı.

Kaçak çalıştığı anlaşılınca Şule, gözaltına alınıp ülkesine gönderilmiş, giderken de paylaşım yapmıştı. Şule, "Millet olarak rahatlayın" demişti.

Polat'ların bakıcısının Özbekistan'da gece kulübü açtığı ortaya çıkmıştı. Şule, oldukça lüks olan gece kulübünden bir fotoğraf paylaşımı yapıp gelen tebrikleri video olarak yayınlamıştı.