Dilan ve Engin Polat çifti fenomen Kübra Aykut'u son yolculuğuna uğurladı

İstanbul Sultanbeyli'deki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandığı ifade edildi. Aykut'un cenazesine Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra birçok sosyal medya fenomeni katıldı. Aykut, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin 5. katından düştü.

Fenomen Kübra Aykut'un intihar mektubu ortaya çıktı. Bir detay yürek dağladı

Fenomen Kübra Aykut evini temizledikten sonra intihar etti. Görüntüleri ortaya çıktı

Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi.

Kübra Aykut'un cenazesi, İstanbul'da yapılan otopsinin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.

Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Aykut'un cenazesi gözyaşları içinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına AKP Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra birçok sosyal medya fenomeni katıldı.

Polat çifti, cenazeye koruma ordusuyla katıldı ve gazetecilerin görüntü almasını istemedi.