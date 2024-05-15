Dilara Günana cinayetinde korkunç detaylar: Cesedi eşek sırtında taşımış

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dilara Günana cinayetinde korkunç detaylar: Cesedi eşek sırtında taşımış
Elazığ’da kaybolduktan 8 gün sonra toprağa gömülü halde bulunan Dilara Günana cinayetinin kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayet zanlısı, Dilara'yı silahla vurarak öldürdükten sonra battaniyeye sararak eşeğe bindirip, daha önce defineciler tarafından kazılan 3 metrelik çukura gömdüğünü itiraf etti.

Elazığ’da yaşayan 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayıs tarihinde akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne ziyarete gitti.

Günana’dan haber alamayan ailesinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı aramada, merkeze bağlı Armutluk mevkinde kadının cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

Topraktan çıkartılan kadının naaşı, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Günana’nın cesedi daha sonra ise memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesinde defnedildi.

CESEDİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞ

Günana’nın ölümüne ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

Olayın faili V.K.’nın kendisini aldattığına ilişkin şüpheleri üzerine evlenmeyi düşündüğü Günana’nın telefonuna bakmaya çalıştı.

Bu nedenler ikili arasında tartışma çıktığı ve V.K.’nın, ensesine bir el ateş ederek Günana’yı öldürdüğü kaydedildi.

Olayın ardından V.K., bir battaniyeye sararak eşeğe yüklediği Günana’yı, daha önce defineciler tarafından Armutluk mevkinde kazılan yaklaşık 3 metrelik çukura gömdü.

Aile fertlerinin çekildiği çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden ve pişman olduğunu söyleyen V.K., Günana’yı gömdüğü yeri gösterdi.

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