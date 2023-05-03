Dilara'yı yatalak hale getirdi: Kızımın kafatasının yarısı yok

Kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10 Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa Eyice'nin kullandığı 35 BAF 500 plakalı hafif ticari araçla, Sude Solak'ın kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Hafif ticari aracın ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, 7,5 ay hastanede tedavi gördü. Aldanoğlu'nun tedavisine daha sonra evinde devam edildi. Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen hafif ticari araç sürücüsü İsa Eyice, serbest bırakıldı.

KURALLARA UYMAMIŞ

Sürücü İsa Eyice'nin işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Aldanoğlu'nun ve Solak'ın bulunduğu motosiklete çarparak yaralanmalarına yol açan sürücü İsa Eyice hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Sürücü İsa Eyice'nin kullandığı araçla kavşakta hız kesmeyip, ayrıca yola başka bir aracın gelip, gelmediğini de kontrol etmeden, geçiş üstünlüğü kuralına uymadığına dikkat çekildi. Ayrıca trafik bilirkişi raporuna göre ise Eyice'nin kazanın yaşanmasında kusurlu olduğunun belirlendiğine yer verildiği belirtildi. Alkol ölçüm raporuna göre, Eyice'nin kullandığı aracın ruhsatta ticari olarak kayıtlı olması nedeniyle 0.20 olan alkol sınırını 0.23 promil ile aştığı da belirtildi.

Ayrıca İsa Eyice'nin savunmasında; karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünü söylediği de iddianamede yer aldı. Sanık İsa Eyice'nin yargılanmasına, dün, İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Eyice katılmazken, Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu, babası Mustafa Aldanoğlu, kız kardeşi Açelya Aldanoğlu, avukatları Gökay Başar, kazada yaralanan Sude Solak, avukatı Zafertuğ Saburlu ile yakınları katıldı.

'YAN SOKAKATAN HIZLA GELİP, ÇARPTI'

Duruşmada söz verilen Sude Solak, "ATM'den para çekip döndük. Gayet yavaş şekilde ilerlerken, yan sokaktan hızla gelip çarptı. Kafama aldığım darbe nedeniyle gerisini hatırlamıyorum" dedi. Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu ise, "Kızım sağlıklıydı. Kazadan sonra yüzde 98 engelli kaldı. Sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğunu öğrendim. Şikayetçiyim" dedi. Dilara'nın Parkinson hastası babası Mustafa Aldanoğlu ise, "Kazadan sonra kızımın kafatasının yarısı yok. Şikayetçiyim" dedi ve gözyaşlarını tutamadı.

'EHLİYETİ HİÇ Mİ YOK, EL Mİ KONULMUŞ ARAŞTIRILSIN'

Aldanoğlu'nın avukatı Gökay Başar, "Trafik tespit tutanağına göre sanığın ehliyeti yoktur. Ayrıca alkollü ve hızlı olduğu ortadadır. Sanığın ehliyeti hiç mi yok yoksa el mi konulmuş araştırılmasını istiyoruz. Benzer bir davranıştan ötürü ehliyetine el konulmuşsa; sanığın, olası kastla hareket ettiği gerekçesiyle yargılanmasını istiyoruz" dedi.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANMASINI İSTİYORUZ'

Sude Solak'ın avukatı Zafertuğ Saburlu ise, "Olay yerinde fren izi yoktur. Kazanın gerçekleşme açısına baktığımızda otomobil, motosiklete ortadan çarpmıştır. Kasten çarpmış olabilir. Sanığın 27 suç kaydının bulunduğunu öğrendik.

Suç işlemekten çekinmemektedir. Adli kontrol şartlarını da ihlal etmiştir. Bu nedenle sanığın 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyoruz" dedi. Hakim, sanık İsa Eyice'nin ehliyetinin hiç mi olmadığı yoksa el mi konulduğunun tespit edilmesi ve bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)

