Düğünde penguen yüzük taşıyıcı oldu

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir düğün töreninde, yüzük taşıyıcısı olarak görevlendirilen penguen, geline doğru yürüyerek herkesi gülümsetti. Bu sıradışı ve sevimli anlar, düğün konuklarının ve çiftin yüzünü güldürdü.

Düğün, doğal ortamda gerçekleşti ve çift, törenlerine benzersiz bir dokunuş katmak için pengueni yüzük taşıyıcısı olarak seçti. Penguen, özel olarak tasarlanmış bir yüzük yastığı taşıyarak geline doğru yürüdü. Konuklar, penguenin sevimli yürüyüşünü izlerken hem şaşkınlıklarını hem de mutluluklarını gizleyemediler.