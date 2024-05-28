Shaozhai Köprüsü: Çin'in mühendislik harikası

Hunan, Çin'deki Shaozhai Köprüsü, sadece etkileyici bir yapı değil, aynı zamanda dünyanın en güçlü köprülerinden biri olarak biliniyor. Bu köprü, sadece Çin'deki en pahalı köprü olmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında benzersiz bir mühendislik başarısı olarak kabul ediliyor.

Toplam uzunluğu 1.176 metre olan bu köprü, dünyanın en büyük çelik asma köprüsü unvanını taşıyor. 200 milyon dolarlık bir maliyetle inşa edilen köprü, 335 metre yüksekliğinde bir vadide konumlanıyor ve iki seviyeye ayrılmış durumda. Üst seviye, aynı anda 200 aracı geçirirken, alt seviye binlerce kişiye yürüme imkanı sunuyor.

Shaozhai Köprüsü'nün inşası, dünya köprü inşaatı tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Hiçbir öncü veya deneyime dayanmadan, hatta yabancı köprü uzmanlarının bile imkansız olduğunu söylediği bir projeydi. Ancak Shaozhai Köprüsü, tüm zorlukların üstesinden gelmekle kalmadı, aynı zamanda birçok mühendislik harikası yarattı.

Deprem, rüzgar ve basınç direnci, korozyon direnci en yüksek standartlarda sağlandı. Bu köprü, inşaatında karşılaşılan tüm zorlukları aşarak dünya çapında bir başarı hikayesi haline geldi ve mühendislik alanında birçok ilke imza attı.