69 yaşındaki Jorge Jesus'tan flaş karar

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sözleşmesini tamamladıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Al Hilal'in başına geçen 69 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı yeni sözleşmeye imza attı.
Al Hilal'de sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Jesus, kendisini 1 yıl daha Suudi Arabistan ekibine bağlayan mukaveleyi imzaladı.
Al Hilal'den yapılan açımlamada, "Altın Lig Şampiyonu" ve "Taktik Ustası" bir yıl daha bizimle olacak." denildi.
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 96 puanla yenilgisiz şampiyon bitirmişti. Al-Hilal'de bu sezon toplamda 52 maça çıkan Jesus, 47 galibiyeti 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
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