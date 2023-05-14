Dilek dilemek için geç kalmış sayılmazsınız...

Merhaba değerli okurlarım, araya Trafik Haftası girince Hıdırellez ile ilgili yazım bu haftaya kaldı. Ne de olsa bahar aylarındayız geç kalmış sayılmam diye düşünüyorum. O halde buyurun bir Hıdırellez yazısına...

Doğanın doğuşu, pozitif enerjisi, iyi niyet ve dilekler, bereket ve bolluğun duasıyla, tarihsel bir simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez, her sene 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır.

Pandemi sonrası Türkiye'nin her bir köşesinde Hıdırellez coşkusu görülmeye değerdi.

Edirne'de Hıdırellez ve Kakava şenlikleri kapsamında Sarayiçi'nde baharın gelişini kutlamak adına büyük bir ateş yakıldı.

Binlerce yerli ve yabancı misafir, baharın gelişini müzikler eşliğinde oynayarak karşıladı.

Birlik, beraberlik hoşgörü içerisinde binlerce kişinin dostluğu görülmeye değer karelerdi.

Dilekler tutuldu. Ateşten atlandı ve o güzel anlar video, fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi.

Önemli Not: Astroloji alanında ilgili kişilerin araştırmasına bakıldığında, gökyüzü haritasını incelediklerinde Hıdırellez kutlamalarının 20 Mayıs gününe denk geldiğini dile getiriyorlar.

O zaman 5-6 Mayıs gününü unutup kaçıranlar için işte fırsat diyelim. Umut dünyasının içerisinde dileklerinizi bol bol sıralayınız.

Umut, bir insanın yaşama dair içinde beslediği güç, çok önemli bir duygudur.

Hayatın içinde iniş çıkışlar, umutsuzluklar olabilir. Yılmadan mücadele etmek başarmak yine bizim elimizdedir. Umudumuzu kaybetmeden, iyi düşünmeye devam edelim. Edelim ki, istediklerimiz güzel enerjisiyle, gelsin. Bizleri bulsun.

Unutmayınız bir gün kazanan, başaran, tabii ki de siz olacaksınız. Çünkü kendinizi en iyi tanıyan en kuvvetli güç yine kendinizsiniz.

Peki Hıdırellez nedir? Ritüelleri neler? İşte ayrıntılar...

Baharın müjdecisi olarak tanımlanan Hıdırellez ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. İşte Hıdırellez hakkında detaylar...

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Anadolu ve Balkanlar'da, Orta Asya ve Orta Doğu'da kışın bitiminin kutlandığı bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da adlandırılan Hıdrellez Bayramı, Türkiye'de 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.

Hıdırellez'in hikayesi...

Hıdırellez, Türk ve Orta Asya kültüründe köklü bir geçmişe sahip önemli bir bayram ve kutlama günüdür. Baharın gelişiyle birlikte kutlanan bu bayramın kökeni, İslamiyet öncesi döneme kadar uzanmaktadır. Adını Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın isimlerinin birleşmesinden alan Hıdırellez, insanların dileklerinin kabul olacağına inanılan ritüelleriyle bilinir. Bu kutlama günü, farklı hikayelere ve anlamlara sahip olsa da, baharın gelişi ve yeni bir dönemin başlangıcını kutlamak için insanlar tarafından önemli bir fırsat olarak görülür.

Hıdırellez ritüelleri..

Hıdırellez'de baht açma törenleri oldukça yaygın olarak uygulanır. Talih ve kısmet açtırmak isteyen genç kız ve kadınlardan yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atmaları istenir ve çömleğin üzerine su eklenerek ağzı kapatılır. Kapalı çömlek bir gece boyunca bir gül ağacının dibinde bekletilir. Ertesi günü bir araya toplanan kadınlar, çömleği ortaya koyarak maniler eşliğinde eşyaları çıkarmaya başlarlar. Bu törene İstanbul ve çevresinde "baht açma", Denizli ve çevresinde "bahtiyar", Yörük ve Türkmenlerde "mantıfar", Balıkesir ve çevresinde "dağara yüzük atma", Edirne ve çevresinde "niyet çıkarma", Erzurum'da "mani çekme" adı verilir.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdırellez ve bu günü takip eden 2 gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki sürede doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiy tanelerinden sağlanır.

Trabzon-Şalpazarı İlçesi'nde maya katılmadan yoğurt yapılır. Mayalama sıcaklığındaki sütün içine besmeleyle bir tahta kaşık konur. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır ve gelecek yıl tekrar değiştirilir.

Hıdırellez'de dilek nasıl dilenir?

Hıdırellez dilekleri, geleneklere göre 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs gününe kadar devam ediyor.

Hıdırellez'de dilekler de 5 Mayıs akşamı dilekler gül ağacına asılır. 6 Mayıs sabahı da erken saatlerde toplanır ve ardından suya bırakılır.

Hıdrellez gecesi istenen dilekler bir kağıda çizilir (Örneğin ev isteniyorsa ev resmi çizilir) ve gül ağacına asılır ya da altına yerleştirilir.

Ayrıca diğer diler dileme biçimlerinden biri de Hıdırellez akşamı gül ağacına para da asmak. Gül ağacına asılan para ve dilekler 6 Mayıs sabahı erken saatlerde toplanır. Para cüzdana konur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Dilek çizilen kağıt ise suya bırakılır.

Herkesin dileklerinin gönülden gerçekleşmesi dileğiyle.

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Yukarıda da dediğim gibi; astrologların belirttiğine göre gökyüzü haritası incelendiğinde, Hıdırellez kutlamaları 20 Mayıs gününe denk gelmekte.

Bu yüzden '6 Mayıs'ı kaçırdım, bu sene dileğimi dileyemedim' diye hayıflanmayın. Önünüzde 20 Mayıs var. O gün de dileğinizi dileyebilir, gül ağacının altına kağıda yazıp -şekillendirip- bırakabilirsiniz. Maksat niyet hasıl olsun. Bir bakmışsınız dilekleriniz gerçekleşmiş.

Sağlıkla iyi hafta sonları diliyorum.