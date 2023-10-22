Kahvaltı yapmayan çocukların okulda başarıları düşük oluyor

Herkese Merhaba Değerli okurlarım,

Sağlıklı beslenmek çocukların hem gelişimini hem de okuldaki başarısını büyük ölçüde etkiliyor. Yeterli ve zengin beslenemeyen çocuklarda kansızlık ortaya çıkıyor buna bağlı olarak da çocuğun okul başarısı olumsuz etkileniyor. Çocuklarda kansızlığın önemli sorunlara neden olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, hastalıkla ilgili önemli bilgilendiriyor.

Kansızlık nedir?

Kansızlık; kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) sayısının o yaşa göre olması gereken değerlerin altına düşmesi durumudur. Kansızlık, her yaşta görülebilmekle beraber demir eksikliğine bağlı olarak sıklıkla çocuklarda ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda kansızlık hem fiziksel hem de zihinsel anlamda gelişimlerini olumsuz etkilemektedir.

Çocuklarda kansızlığın nedenleri…

*Demir eksiliği

Çocuklarda kansızlığın en sık görülen nedeni demir eksikliğidir. Vücutta yeterli miktarda demir bulunmaması durumunda kırmızı kan hücreleri gerekli hemoglobini üretemez.

*B12 eksikliği

Vücudun kan üretmesine B12 vitamininin eksikliği de neden olabilmektedir. B12 ve folik asit bakımından yeterli beslenilmemesi durumunda kansızlık ortay çıkmaktadır.

Kırmızı kan hücrelerinin gelişimini

engelleyen kronik hastalıklar

Böbrek hastalıkları, artrit ve lupus gibi hastalıklar kansızlığa neden olmaktadır.

Belirtileri nelerdir?

Kansızlık olan çocukların bağışıklık sistemi zayıftır, kolayca hastalanabilirler. Çocuklarda kansızlık aşağıdaki belirtilerle ortaya çıkar;

*Halsizlik,

*İştahsızlık,

*Soluk ten rengi,

*Baş dönmesi,

*Sürekli hasta olma,

*Kalpte çarpıntı,

*İçe kapanıklık,

*Depresyon,

Zihinsel gelişiminin yavaş olması

Tanısı nasıl koyulur?

Kan tahlili, çocuğun hikayesi ve fizik muayene ile hastalık tanısı konulur. Kan hemoglobinin düzeyine bakılarak tedavi şekli belirlenir.

Yeterli ve dengeli besleme kansızlığı önlüyor!

Kansızlık hastalığı bulunan çocukların beslenme şekli çok önemlidir. Çocuklar özellikle demir yönünden zengin besinleri tüketmelidir. Kırmızı et, pekmez, kuru yemişler, kuru üzüm gibi yiyecekler kansızlığa iyi gelmektedir.

Çocuklar özellikle okul döneminde yeterli ve dengeli beslenmelidir. Yanlış beslenme çocukların okuldaki başarısını da olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle kahvaltı eden okul çağındaki çocuklar kahvaltı etmeyen çocuklara göre derslerinde daha başarılı olmaktadır. Çocuklar kahvaltıda besin değeri yüksek olan tam tahıllı ekmekler tüketmeli, süt, yumurta, peynir gibi protein kaynaklarını mutlaka öğünlerine dâhil etmelidirler. Böylece okulda başarısı yükselir, konsantre olmakta zorluk çekmez, kavrama yeteneği gelişir.

Kansızlığa yol açan neden belirlenmeli

Çocuklarda kansızlığı tedavi edebilmek için öncelikle kansızlığa neden olan faktör belirlenmelidir. Hemoglobin eksikliğine bağlı kansızlık kırmızı kan hücrelerinin sayısının azlığına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Vücudun yeteri kadar demir alamadığı durumlarda kansızlık görülmektedir. Dünyadaki en yaygın anemi türü demir eksikliğine bağlı olarak görülen anemidir.

Çocuklarda kansızlık nasıl tedavi edilir?

Çocuklara yapılan kan tahliliyle birlikte genel durum ve kansızlık tipi tespit edilir. Sonrasında demir ilacıyla tedaviye başlanır. Bebeklerde şurup ve damla yoluyla tedavi uygulanır. Çocuklara tedavi sırasında ve tedaviden sonra da düzenli olarak tahlil yapılmalı ve genel durumları kontrol edilmelidir.

Kansızlığı önlemek için neler yapılmalı?

*Taze sıkılmış meyve suları ve meyve tüketimine dikkat edilmeli,

*Kırmızı et ve balık gibi besinlerin düzenli tüketimi sağlanmalı,

*B12 vitamini ile çocukların beslenmesi desteklenmeli,

*Protein açısından zengin peynir, yumurta, süt gibi yiyecekler her kahvaltıda yer almalı.

İyi pazarlar.