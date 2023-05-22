'Dilek Taşı' dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

Kanal D'nin Pastel Film imzalı yeni dizisi "Dilek Taşı"nın başrol oyuncuları belli oldu.

'Dilek Taşı' dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

Kanal D’nin, Pastel Film imzalı dizisi Dilek Taşı’nın başrol oyuncuları belli oldu. Salih Bademci ve Hazal Subaşı’yı buluşturan dizinin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Salih Bademci ve Hazal Subaşı’yı başrollerinde bir araya getiren Dilek Taşı, 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyici ile buluşturacak.

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Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Hazırlık çalışmaları devam eden dizinin çekimleri yakın zamanda başlayacak.


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