Meğer eşiyle aynı dizide oynamış! Salih Bademci eşiyle tanışma hikayesini anlattı

Dijital platformda yayınlanan Terzi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Salih Bademci, eşi İmer Özgün’le tanışma hikayesini anlattı.

Meğer eşiyle aynı dizide oynamış! Salih Bademci eşiyle tanışma hikayesini anlattı

Oyuncu Salim Bademci, önceki akşam Beyoğlu CVK Otel'de düzenlenen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda jüri üyeliği yaptı. 38 yaşındaki oyuncu, "Bugün jüri üyesiyim. Bütün adaylara bol şans diliyorum, kazananları da şimdiden tebrik ediyorum. Benim en önem verdiğim şey senaryodur; bir hikaye kurmak, o hikayede güzel bir şekilde işlemek gerçekten çok önemli. O yüzden benim birinci tercihim her zaman senaryodur" dedi.

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"İLK ADIMI BEN ATTIM"

"Eşinizle birlikte daha önce ortak bir projede yer aldınız. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna Salih Bademci, "Profesyonel anlamda zor çünkü birbirimizi oyuncu olarak karşılıyorduk. Biz konservatuardan sınıf arkadaşıydık. Sahnede beraber olduk ama İmer daha önce oynadığım bir partner olmamıştı. Değişik, eğlenceli, ilk başta zorlandığımız ama sonradan güzel bir iş çıkardığımız proje oldu" yanıtını verdi.

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Milliyet'in haberine göre; "İmer Hanım konservatuar zamanlarında dikkatinizi çekiyor muydu?" sorusu üzerine ise ünlü isim, "Biz arkadaştık, mezun olduktan sonra sevgili olduk. İlk adımı ben attım" ifadelerini kullandı.

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