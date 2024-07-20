Dilencinin 4 saatlik kazancı şok etti

Zabıta Dairesi Başkanlığı, çoğunluğu şehir dışından gelen yabancı uyruklu dilenciler tespit etti. Zabıta ekipleri yaptıkları uygulama ile vatandaşların duygularını sömürerek para toplayan dilencileri takibe aldı.

Saat 08.00'da "Allah rızası için açım" diyen yabancı uyruklu dilencilerin saat 12.00 olmadan öğlen arası vermesini fırsat bile zabıta ekipleri kadınları yakaladı.

Zabıta müdürlüğüne götürülen kadınların üst aramasında topladıkları paralar masaya sığmadı. Bir kadının 4 saatte 3 bin TL para topladığı ortaya çıkınca zabıtalar bile şaşkına döndü.

Halkın bu tür kişilere para vermemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, dilenciliği meslek haline getiren bu grupların önüne geçilmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerektiğini, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı kararlı bir mücadele yürütülmeye devam edeceklerini vurguladı.