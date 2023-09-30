Dilencinin saatlik kazancı şoke etti. İş insanları bile kıskandı

Erzurum'da dilencilere düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinden yüklü miktarda para çıktı. 4 saat dilenen kadında 2 bin 200 lira ele geçirildi. Paraya el konuldu.

KAYNAK: AA
Dilencinin saatlik kazancı şoke etti. İş insanları bile kıskandı

Erzurum'da polis ve zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 saatte 2 bin 200 lira toplayan dilencinin paralarına el konuldu. Dilenciye "halkı istismar etme" suçundan ceza kesildi.

4 saatte 2 bin 200 TL para toplayan dilencinin saatlik kazancı 550 TL oldu.

Bu miktarı görenler hemen paranın aylık miktarını hesaplamaya başladı. Çıkan sonuca şok olan vatandaşlar "İş insanı gibi dilenci" yorumunu yaptı.

YABANCI UYRUKLU ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğince, kentte vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

İl dışından gelen, yabancı uyruklu ve küçük yaşta çocukları dilendirmek suretiyle insanların manevi duygularını istismar edenlerle ilgili cezai işlem uygulandı.

PARALARA EL KONULDU

Operasyonda yakalanarak Zabıta Daire Başkanlığı Dilenciler Büro Amirliğine getirilenlerin üst aramasında çok miktarda para çıktı.

Öte yandan, 4 saat dilenerek 2 bin 200 lira toplayan kişinin paralarına el konuldu.

Yetkililer, "operasyonlar devam edecek" dedi.

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