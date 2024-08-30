Dilruba tahliye sonrası ilk kez konuştu: Söylediklerimin arkasındayım

İzmir'de verdiği sokak röportajından sonra kullandığı ifadeler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, cezaevine gönderilmişti.

Dün gece saatlerinde serbest bırakılan Kayserilioğlu, ailesiyle günler sonra buluştu. Tahliyesinden sonra Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol'a konuştu.

"VERDİĞİM RÖPORTAJIN DOĞRULUĞU KANITLANMIŞ OLDU"

Kayserilioğlu, "İlerleyen süreçte verdiğim röportajın doğruluğu kanıtlanmış oldu. Süreç böyle oldu aslında ben bir şey yapmadım. Benim gibi aynı dertten mustarip” ifadelerini kullandı.

Daha ağır durumda olan kişilerden biri olduğunu bildiğini söyleyen Dilruba, “Küfür hakaret etti diyenler bana daha ağır küfretti, belden aşağı konuştu” ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Şahsa, kişiye, kuruluşa söylenmiş bir şey olmadığını belirten Dilruba, “Eleştiri herkesin hakkıdır. Yanlışa yanlış doğruya doğru diyeceğiz. Bu bir suç teşkil etmemeli. Söylediklerimin arkasındayım. Bu ilk değil son da olamayacak. Ama dileğim son olması” ifadelerini kullandı.