Dilruba'dan özür bekleyenlere cevap: Ağlayarak günlüklerine yazsınlar

İzmir'de bir sokak röportajında söylediği sözler gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 17 gün sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu, 'geri zekalı' ifadesini AKP'li seçmenler için kullanmadığını belirtti.

Kayserilioğlu'na "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş ve hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayserilioğlu'nun sözlerinden incinen AKP'li seçmenden 'Kayserilioğlu adına özür dilediğini' söyleyerek, Kayserilioğlu'na da kullandığı bazı ifadeler nedeniyle özür dilemesi için telkinde bulunduğunu sözlerine eklemişti.

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"PİŞMAN DEĞİLİM"

Kayserilioğlu, Fatih Portakal'ın Youtube kanalında yaptığı açıklamada 'geri zekalı' ifadesini üzerine alınanlardan özür dilemeyeceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Dediğim şuydu; bir fikrin ucu sonucu nereye gidecek diye düşünmeden üstüne giden herkes geri zekalıdır. Bunu sadece AKP'liler üstüne alındıysa bu benim değil, onların problemidir. AKP'lilere burada sesleniyorum, neden üstünüze alındınız, geri zekalı olmayanlar alınmadı üstüne. Üstüne kim alındıysa psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ya bir papatya çayı içsinler ya da ağlayarak günlüklerine yazsınlar. Üstüne alınan hiç kimseden özür dilemiyorum"