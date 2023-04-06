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Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün

Anadolu Efes galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başantrenörü Dimitris Itoudis, bugün Fenerbahçe'nin üç kulvarda kazandığını ve bugünün önemli bir gün olduğunu dile getirdi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 23:07
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Dimitris Itoudis'ten flaş açıklamalar

Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün
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THY EuroLeague'de Anadolu Efes'i evinde 103-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK BİR GÜN"
Hak edilen bir galibiyet olduğunu söyleyen Itoudis, "103 sayılık galibiyet, oyuncuların emeğinin hakkıydı. Hepsini tebrik ediyorum. Tüm oyuncular, maçlarda ve idmanlarda büyük emek ortaya koydular. Önümüzde hala engeller var aşmamız gereken. Buna rağmen çok kez mücadele gösterdik. Hatalardan ders aldık. Efes'e tebrikler. Çok yetenekliler ve son şampiyonlar. Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün. Futbol ve voleybolda da kazandık. Efes gibi büyük bir takıma karşı kazandık. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Her şeyi denedik, uzun ve kısa 5'leri. Domine ettik oyunu. Savunmada bazı şeyleri veriyorsunuz, bazı şeyleri de rakipten alıyorsunuz. Bugün denge bizim tarafımızdaydı. Oyuncularıma tebrikler ve taraftarlarımıza da teşekkürler. Müthiş bir enerji verdiler." dedi.

"ONLAR SİSTEMİMİZDE ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"
DyShawn Pierre ve Nigel Hayes-Davis'in 40 dakika oyunda kalmasını değerlendiren tecrübeli koç, "Hayes-Davis ve Pierre 40 dakika oynadı. Onlar bizim sistemimizde çok şey ifade ediyor. Ne zaman bir oyuncu sakatlansa, bu durumdan nefret ediyorum. Herkes sağlıklı olsun, kim kadroda olacak kim olmayacak ben bu sıkıntıyı yaşamaya razıyım. Oyuncu sakatlığından nefret ederim. Bu iki oyuncum çok çeşitli şekillerde hücum edebiliyor. Bu maç bizim için herhangi bir normal sezon maçı değildi. Sıradaki maç da öyle olacak. Bu nedenle Hayes-Davis ve Pierre 40 dakika oynadı." ifadelerini kullandı.

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