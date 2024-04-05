Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi: SMA hastaları için zekat, fitre verilmez

Kaynak: ANKA
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi: SMA hastaları için zekat, fitre verilmez
Canlı yayında konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, SMA hastası çocuklar için fitre, zekât ve fidye verilmeyeceğini dile getirdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Diyanet TV'nin "Diyanet'e Soralım" programında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

"SMA HASTALARI İÇİN ZEKAT, FİTRE VERİLMEZ"

Bir izleyicinin "SMA hastaları için zekat, fitre verilebilir mi?" sorusu üzerine Bozkurt, zekat, fitre ve fidyenin özel bir ibadet olduğunu belirtti. Bu nedenle bu tür ödemelerin yapılabileceği yerlerin ve yöntemlerin özel olduğunu vurgulayan Bozkurt, şu açıklamalarda bulundu:

"SMA hastalığıyla mücadele eden bir kişiye zekat veya fitre verilemez. Bu hastalıkla mücadele edenler, büyük miktarda masraflarla karşı karşıya kalabilirler.

Ancak onlara yardım etmek için başka yollar bulunabilir. Zekat, fitre ve fidye gibi özel ibadetler bu tür durumlar için uygun değildir. Bu noktayı vurgulamak istiyorum çünkü bu tür ibadetlerin gereklilikleri tam olarak yerine getirilememektedir.

SMA hastalarına zekat, fitre veya fidye yerine diğer gönüllü bağışlarla destek olunabilir. Bu hastaların tedavisi genellikle yüksek maliyetler gerektirebilir ve kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Bu tür hastalıklarla mücadele edenlere Allah'ın yardım etmesi için dua etmeli ve gerekli yardımları yapmaya çalışmalıyız."

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