Direğe çarpan otomobil alev alev yandı. 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, havaalanından merkez istikametine seyir halinde ilerleyen Hakan Hilal Tekin’in kullandığı 42 ATR 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Yaşanan kazada otomobil alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Ağır yaralanan sürücü Hakan Hilal Tekin ve yolcu olarak otomobilde bulunan Muhammed Emin Karaoğlu, yapılan ilk müdahaleden sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Muhammed Emin Karaoğlu'nun de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.