Direksiyon başında uyuyan sürücü 2 araca çarptı

Kaza, Kartal ilçesi, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Volkswagen marka 16 TL 958 plakalı araç, direksiyon başında uyuyan sürücüsü nedeniyle önce aynı istikamette seyir halinde olan Fiat marka 34 TYG 40 plakalı ticari taksiye, ardından sağ şeritten gelen Volvo marka 06 DOG 452 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 araçtan 2'si çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.

Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, karayolundaki trafiği kontrollü şekilde ilerletirken olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yapan aracın içinde bulunan Mustafa Kılıç, "Biz sağ şeritten geliyorduk. Vatandaş uyumuş galiba. Önce ticari taksiye vurdu, ardından bize vurdu, bariyerlere sıkıştırdı. 6-7 yaralı var" dedi.