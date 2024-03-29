Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü bijuteri dükkanına daldı

Kaynak: İHA
Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü bijuteri dükkanına daldı
Mersin Silifke'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil bijuteri dükkanına daldı. Araç ve dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya dair bölgeden aktarılan bilgilere göre, Mersin plakalı aracı ile fren yerine gaza basan bir kadın sürücü bijuteri dükkanının içine daldı. Meydana gelen kazada ölen veya yaralanan olmazken hem araçta hem de dükkanda maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANLARI KAYDEDİLDİ

Kazaya dair bilgilerin yanı sıra olay yerinde gelen polis ekipleri ile beraber dükkanın güvenlik kameraları da ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen kaza anına ait videoda, otomobilib hızla dükkana daldığı ve içeride bulunan müşterilerin kaçıştığı anlar bulundu.

Dükkanın ortağı olan Ömer Berat Taş, “Kadın sürücü freni ve gazı karıştırıp dükkanın içine giriyor. Sadece maddi zarar var. Çok şükür cana bir zarar gelmedi. Karşı taraf bütün masrafları karşılayacağını söyledi. Allah'tan kalabalık değildi.

Kaldırımda da insan yoktu. İftar saatiydi. İş yerimizde sadece bir müşterimiz vardı. Normalde Silifke’de kalabalık müşteriye sahip bir dükkanız. Allah’tan kimse yoktu” ifadelerini kullanarak kazanın hafif bir şekilde atlatıldığını açıkladı.

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