Direksiyonda sızdı mobilyacıya daldı

Direksiyon başında sızan sürücü, otomobiliyle mobilyacıya girdi. O anları güvenlik kamerası kaydetti.

Direksiyonda sızdı mobilyacıya daldı

Konya’da seyir halindeyken kullandığı maddenin etkisiyle direksiyonda sızan sürücü, otomobiliyle yatak baza satışı yapan iş yerine çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kaza sonrası araçtan çıkartılan sürücü otomobilini kilitledikten sonra, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi, Belh Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belh Kavşağı'ndan sanayi istikametine seyir halinde olan ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen Z.D. (34) idaresindeki 06 EB 3812 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan bir iş yerine çarptı. Olayda iş yerinin camları kırılarak zarar gördü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı ise iş yeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada iş yerine yönelerek cama çarptığı görülüyor.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILIRKEN OTOMOBİLİNİ KİLİTLEMEYİ UNUTMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Z.D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada sürücü Z.D., aracının kapısını kilitledi ve ambulansa binerek Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayı fark ederek sağlık ekiplerine durumu bildiren bir vatandaş, “Biz iş yerimizden çıktık, bu tarafa doğru aracımızla seyir halinde olduğumuz sırada kaza yapan araç önce kaldırıma, ardından iş yerine gelerek camına çarptı. Biz geldik hemen baktık, baygın haldeydi. Biz uyandırmaya çalıştık uyanmadı, daha sonra biz ambulans ve polis ekiplerine bildirdik. Daha sonra onlar geldi” dedi.

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