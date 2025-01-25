Direnenlere kumpas süreci ve iktidarın sonu!

Ümit Özdağ’ın Silivri cezaevinden gazeteci İsmail Saymaz’a verdiği cevapta olduğu gibi “Ergenekon ve Balyoz süreci benzeri bir kumpas sürecindeyiz.”

İktidar gazetelerinin tamamı, tıpkı Ergenekon-Balyoz sürecinde olduğu gibi, yalanları gerçek, gerçekleri yalan gibi göstererek, hedef alınan kişi ve kurumları, yıpratmaya, suçlu göstermeye çalışıyor.

Sistemin nasıl işlediği belli... Önce basında dedikodu türünde bazı iddialar ortaya atılıyor. Bu süreç birkaç ay sürüyor... Derken soruşturma açılıyor. Gözaltına alınan kişinin söylemlerinde bir suç unsuru olmadığı anlaşılınca soruşturma konusu değiştiriliyor ve ardından tutuklama kararı veriliyor...

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Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde Silivri, Hadımköy ve Hasdal cezaevlerinden tutukluların gönderdiği mektupları yayınlamıştım.

Hasdal’dan Yunus Nadi Erkut, Balyoz Davası’nı şöyle özetlemişti:

“Kanuna aykırı olarak bilirkişi atandı, kanunen bilirkişi atanmamış kişiye deliller teslim edildi, bilirkişi, raporunu, savunmadan saklandı, sanıklar lehine olan resmi yazılar, bu arada Donanma Komutanlığı raporu, sanık ve avukatlarından saklandı, dijital verilerin yedeklemesi yapılmadı, hukuka aykırı olarak elde edilen cd’ler delil gösterildi, soruşturmada yer alan hakimler hukuka aykırı olarak kovuşturmada görev aldı, savunmanın taleplerinin tamamına yakını reddedildi, savunmanın tanıkları dinlenmedi, resmi yazılarla ilgili beyanları alınmadı, delillerin değerlendirilmesi safhası uygulanmadı, avukat olmadan duruşma yapıldı...”

Şimdi ise atanmış bilirkişilerin, raporunun teslim alınmadığı, heyete görevden el çektirileceği konuşuluyor! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya’daki otel yangını ile ilgili bilirkişi heyeti ön raporunu yayınladı:

Rapora göre; olay yeri olan otelde, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’nin uygulanmasından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumlu; Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren kusurlu bulundu.

Yangının otelin 4’üncü katındaki restoranın mutfağında açık bırakılan elektrikli ızgaranın kablolarının yanmasıyla başladığı ve merdiven boşluğundan üst katlara sıçradığı da tespit edildi.

Özgür Özel, “Bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli yedi kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum.” dedi.

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Sinema-dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları delillendirilemeyince, 12 sene önceki gezi olaylarına dönülüyor ve oradan devam ediliyor!

Hukukla, adaletle ilgisi olmayan bu uygulamalar, AKP iktidarının hükümet etme yöntemi haline geldi. Öyle ya Ergenekon Balyoz süreci, resmen 2008’da başlatıldı, Bu davalarla “Türk ordusuna kumpas kurulduğu, iktidar tarafından itiraf edildi ama süreç halen tamamen bitmiş değildir. Orduya kumpas kurulduğu için, 15 Temmuz kalkışması ile birlikte ülkenin yönetim sistemi değiştirildi. Üstelik Meclis’te gizli oy kuralına uyulmadı, referandumda mühürsüz oylar, oylama sürerken geçerli ilam edildi!

Kısacası, kurulan sistemin temeli bozuk ve sahte oya dayanıyor...

Temeli bozuk olan sistemin, rejimi de Anayasal olarak değiştirmek için hukuku silah olarak kullanacağı, Ergenekon-Balyoz sürecinden belliydi... Terör örgütünün iki numaralı sorumlusunun, Genelkurmay Başkanı aleyhine gizli tanıklık yaptığı bir sitemden söz ediyoruz.

Kendi ordusuna kumpas kuran sistemi, hukuka davet etmek akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Fakat bu sürecin de sonuna gelinmiştir.

Özgür Özel, “İktidarı devretmeye hazırlansınlar” sözünü herhalde bir dilek ve temenni olarak bayan etmedi.

Bu süreç davam edemez ettirilemez.