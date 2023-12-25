Diş ağrılarını kesen mucize ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Diş ağrılarını kesen mucize ot ortaya çıktı
Korkutan diş ağrılarına faydalı olan farekulağı otu dikkat çekti. Ayrıca farekulağı otunun neredeyse şifa olmadığı hastalık olmasıyla dikkat çekti.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken birçok bitkinin faydalarını gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Bu bitkilerden birinin de farekulağı otu dikkat çekti.

DİŞ AĞRISI NEDİR?

Diş ağrısı, dişin içindeki veya çevresindeki ağrı olduğu biliniyor.

Bazı diş ağrıları hafiftir ve geçici bir diş eti iltihabından kaynaklandığı bildirildi. Bu ağrılar evde kendi kendine geçebilir.

Fakat bazı diş ağrıları çok şiddetlidir ve diş veya ağızda ciddi sorunlara işaret eder.

Bu ağrılar kendiliğinden geçmez ve bir diş hekimine görünmeyi gerektirir.

FAREKULAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Doktor tavsiyesi olmadan asla alınmaması gerektiği vurgulandı.

Kullanım miktarını aşılmaması tavsiye edildi. Zehirlenmeye neden olabileceği ifade edildi.

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