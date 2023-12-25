Şifa deposu otun neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken birçok bitkinin faydalarını keşfediyor. Bu bitkilerden birinin de farekulağı otu olduğu ortaya çıktı.

İşte farekulağı otuyla ilgili detaylar…

FAREKULAĞI OTU NEDİR?

Çuhaçiçeğigiller ailesinden olan bu bitkilerin tohumları kuşlar için besleyici olduğu bildirildi.

Hoş bir kokuya sahip olan bu bitkilerin çiçekleri beyaz ve mor karışımı bir renkte olduğu ifade edildi.

Çiçekler dalların ucunda küme halinde görüleceğinin altı çizildi. Yaprakların alt kısmı tüylüdür.

Yazın toplanarak kurutulan bu bitkiler, terpinol, terpinin ve thymol gibi aromatik bileşikler içerir.

FAREKULAĞI OTUNUN FAYDALARI

- İştahı açarak vücuda dinçlik vermesiyle bu ot dikkat çekti.

-Nezleyi kesen mucize ot göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam söktürmesiyle dikkatlerden kaçmadı.

-Diş ağrılarını kesen mucize ot olduğunun altı çizildi.

-Sinir bozukluklarını gidermesiyle biliniyor.

-Midevi, yatıştırıcı ve spazm gidericidir

-Görme zafiyetinde de faydalıdır.

-Yaralar için hazırlanan ilaçların bileşiminde vardır.

FAREKULAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Kullanım miktarını aşılmaması önerildi. Zehirlenmeye neden olabileceği belirtildi.

Doktor tavsiyesi olmadan asla alınmaması gerektiğinin altı çizildi.