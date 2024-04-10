Diş beyazlatayım derken pişman olmayın!

Sürmelioğlu, yaptığı açıklamada, dişlerinin doğal renginden memnun olmayan insanların daha parlak ve beyaz dişlere sahip olmak için internetten kitler aldıklarını ancak bu ürünlerin diş ve diş eti dokusuna zarar verebileceğini belirtti.

Son zamanlarda internette sıkça satılan beyazlatma ürünlerinin güvenilirliği konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Sürmelioğlu, şunları söyledi:

"Daha ucuz ve erişilebilir olduğu için hastaların diş hekimine gitmek yerine internetten aldığı diş beyazlatma ürünleri aslında çok güvenilir değil. Macunlar, ağız yıkama solüsyonları, bantlı sistemler, jelli sistemler gibi ürünlerin beyazlatıcı etkinliği ve devamlılığı konusunda tatmin edici sonuçlar elde edilmediği gibi yanlış kullanımlarıyla da diş ve diş dokusu üzerinde ciddi zararlara neden olabilir."

Sürmelioğlu, ev tipi ve ofis tipi olmak üzere iki tür beyazlatma işlemi yapıldığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Ofis tipi beyazlatma yaklaşık 1 saat sürer ve ışık veya ışıksız olarak yapılabilir. Işık, beyazlatma süresini kısaltır ancak etkili bir yöntemdir. Ev tipi beyazlatma ise daha kısa süren bir yöntemdir ve hastalar tarafından daha çok tercih edilir. Beyazlatma işleminin devamlılığı ve etkinliği için genellikle ofis tipi beyazlatma işleminden sonra ev tipi beyazlatma yapılması önerilir. Ev tipi beyazlatmada hastadan alınan ölçülerle plaklar oluşturulur ve bu plaklarla birlikte hasta tarafından belirlenen sürede beyazlatıcı jeller uygulanır."

Beyazlatma tedavisi sonrası iki haftanın tedavinin başarısı açısından önemli olduğunu vurgulayan Sürmelioğlu, "Beyazlatma işlemi sırasında diş yüzeyi pürüzlendiği için tedavi sonrası renklendirici içeceklerden ve gıdalardan kaçınılmalı, ayrıca iyi bir oral hijyen uygulanmalıdır. Beyazlığın devamlılığı ve tedavinin başarısı için hasta ile uyum önemlidir." dedi.