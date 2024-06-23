Diş doktoru korkusu nasıl yenilir? Uzmanlar açıklıyor

Diş hekimi korkusu, birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen yaygın bir fobi olduğu biliniyor. Bu korku, basit bir kontrol bile olsa diş hekimine gitmeyi ertelemenize veya tamamen kaçınmanıza neden olabilir. Bu durum, ağız ve diş sağlığınız için ciddi problemlere yol açabilir.

Diş doktoru korkusu, tıbbi adıyla dentofobi, birçok insanın yaşadığı yaygın bir endişe durumudur. Bu korkunun üstesinden gelmek için, psikoloji ve diş hekimliği alanlarında uzmanlar çeşitli stratejiler önermekte.

Neyse ki, diş hekimi korkunuzu yenmenize yardımcı olacak birçok yöntem ortaya çıktı.

Aşağıda, bu konuda uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalara dayalı bazı öneriler yer almakta:

1. Doğru Diş Hekimini Seçin:

Uzman Görüşleri:

Psikolog Ayşe Şahin:

"Hasta ile iyi iletişim kurabilen, anlayışlı ve sakin bir diş hekimi seçmek çok önemlidir. Diş hekiminizin size karşı sabırlı olması ve korkularınızı dinlemesi, bu süreci atlatmanızda büyük rol oynayacaktır."

Diş Hekimi Sibel Başak Küçük:

"Diş hekiminizin tecrübesini ve uzmanlık alanlarını araştırmanız da faydalı olacaktır. Daha önce dentofobi ile çalışan bir diş hekimi bulmak, size özel bir tedavi planı oluşturmasına yardımcı olabilir."

2023 yılında yayınlanan bir araştırma: Hastaların, daha önce dentofobi ile çalışan diş hekimlerini tercih etmelerinin, tedaviye başlama oranlarını ve memnuniyetlerini önemli ölçüde artırdığını göstermişti.

2. Adım Adım İlerleyin:

Uzman Görüşleri:

Psikolog Gökhan Çetin:

"Diş hekimine gitmeden önce, klinikte sadece muayene koltuğuna oturmak veya röntgen çektirmek gibi küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Bu sayede ortamı ve diş hekiminizi tanıyarak daha rahat hissedersiniz."

Diş Hekimi Betül Timuçin:

"Her seansda biraz daha fazla işlem yaptırarak korkularınızı aşamalı olarak yenebilirsiniz. Örneğin, ilk seansda sadece temizlik yaptırıp, sonraki seanslarda dolgu veya kanal tedavisi gibi daha karmaşık işlemlere geçebilirsiniz."

Bilimsel Araştırmalar:

2022 yılında yapılan bir çalışma: Dentofobi hastalarının, kademeli maruz kalma terapisi ile korkularını yenme oranlarının %80'e kadar yükseldiğini gösterdi.

3. Rahatlama Tekniklerini Kullanın:

Uzman Görüşleri:

Psikolog Merve Öztürk:

"Diş hekimi koltuğundayken derin nefes alma egzersizleri, meditasyon veya kas gevşetme teknikleri gibi rahatlama yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu sayede kaygınızı ve stresinizi azaltabilirsiniz."

Diş Hekimi Ebru Ünal:

"Bazı hastalar, diş hekimi sırasında sakinleştirici müzik dinlemeyi veya sevdikleri birinin elini tutmayı da faydalı bulmaktadır."

Bilimsel Araştırmalar:

2021 yılında yayınlanan bir meta analiz: Dentofobi hastalarında rahatlama tekniklerinin kaygı ve stresi önemli ölçüde azalttığını ve tedavi başarısını artırdığını gösterdi.