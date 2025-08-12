Diş fırçalamanın kalbinize gizli desteği! Uzmanlar anlattı

Düzenli diş fırçalamanın sadece ağız sağlığı için değil, kalp ve damar sağlığı için de kritik bir öneme sahip olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlandı.

Japonya ve Güney Kore’de yapılan çalışmalar, diş fırçalama alışkanlıklarının kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 10 ila 20 oranında azaltabileceğini gösterdi. Özellikle gece yatmadan önce diş fırçalamayı ihmal etmenin, kalp krizi ve damar sertliği gibi ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği belirtildi.

Uzmanlar, ağız hijyeninin genel vücut sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor ve düzenli diş fırçalamanın hayati bir savunma mekanizması olduğunu vurguladı.

JAPONYA’DAN ÇARPICI BULGULAR

Japonya’daki Osaka Üniversitesi Hastanesi’nde 2013-2016 yılları arasında gerçekleştirilen bir araştırma, diş fırçalama sıklığı ile kalp hastalığı riski arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı.

1675 hastanın katıldığı çalışmada, katılımcılar diş fırçalama alışkanlıklarına göre dört gruba ayrıldı: Günde iki kez (sabah ve akşam) fırçalayanlar, sadece gece fırçalayanlar, sadece sabah fırçalayanlar ve hiç fırçalamayanlar.

Araştırma, gece diş fırçalayanların ve günde iki kez fırçalayanların, kardiyovasküler hastalıklarda hayatta kalma oranlarının, hiç fırçalamayanlara kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğunu ortaya koydu. Özellikle gece fırçalamanın, kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu, kalp krizi ve damar hastalıkları riskini azalttığı belirlendi.

Araştırmanın sonuçları, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.Araştırmayı değerlendiren Osaka Üniversitesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Nobuhiro Nakamura, “Ağızda biriken bakteriler, diş eti iltihabına yol açarak kan dolaşımına karışabilir. Bu durum, damar sertliği ve kalp krizi riskini artırıyor. Gece fırçalama, bu bakterilerin kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynuyor” dedi.

GÜNEY KORE’DEN DESTEKLEYİCİ VERİLER

Güney Kore’de Ewha Kadın Üniversitesi’nden Dr. Tae-Jin Song liderliğinde yapılan bir başka çalışma, diş fırçalama sıklığı ile kalp yetmezliği arasındaki bağlantıyı inceledi. 161 bin kişinin katıldığı araştırmada, günde üç veya daha fazla kez diş fırçalayanlarda kalp yetmezliği riskinin yüzde 12, atriyal fibrilasyon riskinin ise yüzde 10 azaldığı tespit edildi.

Dr. Song, “Diş fırçalama, ağızdaki bakterilerin kana karışmasını önleyerek vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor. Bu da kalp sağlığını doğrudan etkiliyor” açıklamasında bulundu.

Araştırmanın bulguları, European Journal of Preventive Cardiology dergisinde yayımlandı.

UZMANLARDAN UYARI: AĞIZ SAĞLIĞI KALP SAĞLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Michael Klompas, ağız hijyeninin genel sağlık üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Klompas, “Kötü ağız hijyeni, diş eti hastalıklarına ve dolayısıyla kronik iltihaplanmaya yol açar. Bu iltihap, kalp damarlarının sağlığını olumsuz etkileyerek ciddi kardiyovasküler sorunlara zemin hazırlar” dedi.

Harvard’da yapılan bir başka çalışma, düzenli diş fırçalamanın zatürre riskini azalttığını da ortaya koyarak ağız sağlığının sistemik etkilerini bir kez daha vurguladı.

Uzmanlar ise ağız sağlığı ile kalp sağlığı arasındaki biyokimyasal ve mikrobiyolojik bağlantılara işaret etti:

“Ağızdaki bakteriler, kan yoluyla kalp kapakçıklarına ve damar duvarlarına ulaşarak iltihaplanmaya neden olabilir. Günde en az iki kez diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, bu riski önemli ölçüde azaltır.”

SİGARA İÇENLERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Araştırmalar, sigara içenlerde kötü ağız hijyeninin kardiyovasküler riskleri daha da artırdığını gösterdi.

Japonya’daki çalışmada, hiç diş fırçalamayan sigara içicilerinin, diğer gruplara kıyasla hastaneye yatış ve kötü prognoz riskinin daha yüksek olduğu belirlendi. Bu durum, sigara ve kötü ağız hijyeninin birleştiğinde kalp sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisini ortaya koydu.

KALP SAĞLIĞI İÇİN BASİT AMA ETKİLİ ÖNERİLER

Uzmanlar, kalp ve damar sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

Günde iki kez fırçalama: Sabah ve özellikle gece yatmadan önce dişlerin tüm yüzeylerini en az iki dakika fırçalayın.

Diş ipi kullanımı: Diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerdeki bakterileri temizlemek için diş ipi kullanın.

Düzenli diş hekimi kontrolü: Altı ayda bir diş hekimine giderek ağız sağlığınızı kontrol ettirin.

Sağlıklı yaşam tarzı: Şekerli gıdalardan uzak durun, sigarayı bırakın ve düzenli egzersiz yapın.

DİŞ FIRÇASI KALBİNİZİ KURTARABİLİR

Bilimsel çalışmalar, diş fırçalamanın sadece güzel bir gülümseme için değil, aynı zamanda sağlıklı bir kalp için de vazgeçilmez olduğunu kanıtladı.

Gece yatmadan önce diş fırçalamayı atlamanın, kalp hastalığı riskini artırabileceği gerçeği, ağız hijyenine daha fazla önem vermemiz gerektiğini gösterdi.

Uzmanlar, bu basit alışkanlığın kardiyovasküler sağlığı korumada güçlü bir savunma mekanizması olduğunu vurguladı.