Diş sıkma kaynaklı yaşanan ağrılara dikkat çeken çözüm

DHA’nın haberine göre; Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Msc. Dt. Bilal Turan, kişilerde stres kaynaklı diş sıkma ya da gıcırdatmaların artması, ciddi baş ağrılarına sebebiyet verebiliyor. Bu ağrıları geçirmenin çene botoksu ile mümkün olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Özellikle dişlerini sıkıp gıcırdatan kişiler çene botoksuna başvuruyor. 18-65 yaşındakilere uygulanabilen bu yöntem ayrıca migrenöz ve nöropatik ağrıların tedavisi için de kullanılıyor.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Msc. Dt. Bilal Turan, tedavi sonucunda ağrıların geçmesinin yanında yüzde estetik görünüm getirilerinin de olduğunu vurguladı.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Msc. Dt. Bilal Turan, “Diş sıkma ve gıcırdatmanın ana temelinde, yüz bölgesinde bulunan kasların aşırı hiperaktif olması yatıyor. Bir günde, ağrısız yöntemle uygulayabildiğimiz çene botoksu ile kasların aktivitesini düşürüyoruz. Böylece eski tonajına tekrar kavuşuyorlar. Ancak hedeflenen tonajdan daha aşağı düşüldüğünde yüz asimetrisinde ve çiğnemede zorluklar yaşanabiliyor. Bu yüzden çene botoksunu nerede yaptıracağınız çok önemlidir” sözlerini kullandı.

Dt. Bilal Turan, “Diyabet iğneleriyle uyguladığımız bu yöntemle baş ağrısı ve çene diş sıkmalarından kurtulmak mümkün. Ayrıca tropikal anestezi ile tamamen ağrısız şekilde uygulanıyor. Diş sıkma ve gıcırdatma temelinde, yüzdeki kasların aşırı hiperaktif olması yatıyor. Uyguladığımız ilaçla bu kasların aktivitesi düşüyor, normal tonajına dönmüş oluyor” açıklamasını yaptı.

“YÜZE ESTETİK GETİRİSİ DE OLUYOR”

Dt. Bilal Turan, “Çene botoksunun yan faydası ise estetik getirisi oluyor. Özellikle masater kaslarının çok fazla hacimlendiği, yüz kontürlerinin değiştiği, çene bölgesinin arka bölgelere olan kısmının daha hacimlendiği durumlarda kasın tonajının düşürülerek özellikle yüz şeklinde toplu bir görünüme de kavuşturuyoruz” dedi.

“YENİLENME SÜRESİ EN AZ 6 AY OLUYOR”

İlk olarak hibrit tedavi uygulamak istediklerini belirten Dt. Bilal Turan, “Hastaya botoks ile gece ve gündüz kullanılan plakları uygulamak istiyoruz. Bunun en büyük avantajı botokun tekrar tekrar uygulanmasının önüne geçmektir. Çünkü diş sıkma faaliyeti, kazanılmış kötü alışkanlık sınıfındadır. Bunu hastalarımıza unutturmak istiyoruz. Botoksun da uygulanma sebebi bu davranışı hastaların unutmasını sağlamaktır. Botoks uygulaması, 10 gün ile 1 ay içinde asıl etkisini göstermeye başlar. Fonksiyonel olarak 10 gün, estetik olarak kasların hacmini kaybetmesi 1 ayı buluyor. Botoksun yenilenme süresi 6 aydır. Ancak eğer plaklar uygulanırsa botoks etkisi daha uzun süre olabilir. Hatta tekrar yaptırmaya gerek kalmayabilir. Ayrıca hastanın davranışsal olarak da kendisini rehabilite edebilmeleri veya rehabilite edecek kurumlara başvurmaları yine bu tedavinin etkinliğini ve süresini uzatıyor” dedi.

“UYGULANDIKTAN SONRAKİ 6 SAAT ÇOK ÖNEMLİ”

Turan, "Öncelikle botoksun uygulama alanlarını tespit ediyoruz. Çiğneme kaslarında özellikle kapatmaya yarayan kasların hiperaktivitesine bakıyoruz. Bunlardan masater kası ikincisi de temporal kaslardır. Çenemizin altında olan bölge masater, şakaklara doğru olan kısım da temporal kastır. Bunların hacmine ve hiperaktivitesine göre muayene yapıyoruz. Daha sonra uygulayacağımız alanları ölçüp ona göre de dozaj belirliyoruz. Güvenli olan bölgelerde kasların tonajını düşürmek için belli alanlar seçip aynı zamanda yine kasın hacminden dolayı estetik kayıp varsa ekstra destek olarak da diğer bölgeleri belirleyip tek seferde yapıyoruz. Uygulandıktan sonraki 6 saat çok önemli. İlacın hasta yüzünün daha farklı yerlerine yayılmaması için sıcak uygulamadan ve yüzü ovalamasından kaçınması gerektiğini söylüyoruz. Eğer botoksu gündüz değil de geç saatlerde uyguladıysak o gün için sırtüstü yatmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

“10’UNCU GÜNÜNDEN SONRA TAMAMEN YÜZDE 100 SONUÇ ALDIM”

Uyurken diş sıkma problemi yaşayan Zeynep Karadaş Çetiner, 3’üncü defa çene botoksu yaptırdı. Sabah uyandığında hafif baş ağrısı şikâyeti olduğunu belirten Çetiner, “Çene ve elmacık kemiği ağrısıyla uyanıyordum. Gün içerisinde bu şikâyetim artıyordu. Ama asıl nedeninin çene sıkması olduğunu bilmiyordum. Bir gün diş ve baş ağrısıyla uyandım ve Dr. Bilal Bey'e geldim. Dişimde herhangi bir sorun olmadığını, herhangi bir çürük veya benzeri bir şey olmadığını, çenemi çok sıktığım için bu ağrının diş kaynaklı olduğunu söyledi. Farkında olmadan çenemi çok sıkıyormuşum. Kendisi bana plak ve botoks önerdi. Yaptırmamın 10’uncu gününden sonra tamamen yüzde 100 sonuç aldım. Plakla da tamamen rahatladım. Artık sabah uyandığımda baş ağrısı, çene ve elmacık kemiği ağrısı olmuyordu. Şu an yaptırmaya da devam ediyorum” dedi.