Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı

Yağışların Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde etkili olması bekleniyor.