Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı

Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların kuvvetli olmasının beklendiği saati açıklayan Meteoroloji ayrıca 4 ili sarı kodla uyardı.

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Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı 1

Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlerde kuvvetli yağış uyarısı yer aldı.

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Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı 2

Yağışların Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

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Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı 3

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı öğrenildi.

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Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı 4

Yağış beklenen bölgeler dışında diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu olması tahmin ediliyor.

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Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı 5

Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde 2-5 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde 3-5 derece artması bekleniyor.

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Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı 6

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı 7

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, beklenen kuvvetli yağışa karşı saat vererek uyardı. Yapılan açıklamada öğleden sonra Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye etti.

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Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı 8

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir.

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