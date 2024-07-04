Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı

Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlerde kuvvetli yağış uyarısı yer aldı.
Yağışların Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde etkili olması bekleniyor.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı öğrenildi.
Yağış beklenen bölgeler dışında diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu olması tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde 2-5 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde 3-5 derece artması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, beklenen kuvvetli yağışa karşı saat vererek uyardı. Yapılan açıklamada öğleden sonra Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye etti.
SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER
Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir.