﻿Dışarıda ''harekat'', içeride hareket!..

Türk güvenlik güçleri 15 Haziran 2021'de Suriye'de çok önemli bir operasyona imza atmıştı...

2008 yılında Afganistan'a giderek Selefi gruplara katılan, 2010'da ise IŞİD'e katıldıktan sonra, "Türkiye emiri" olarak görevlendirilen "Ebu Usame el Türki" kod adı Kasım Güler terör örgütü üyeleri arasında "kırmızı kategori"de aranıyordu...

Medyaya yansıyan duruşma haberlerine bakılırsa, Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Güler, ifadesinde, örgütün Türkiye'de sansasyonel eylemler yapmayı planladığını ve çeşitli yerlere silah gömüldüğünü söylemişti...

Güler'in yakalanması örgütün Türkiye yapılanmasının açığa çıkarılmasına nasıl katkı sunduğu bilinmiyor... Bilinen bir gerçek var ki, IŞİD Türkiye'yi hedef almak için fırsat kolluyor...

Dinci örgüte yönelik operasyonlar son 10 yıldır aralıksız sürdürülürken, IŞİD'in hücreleşme hareketliliği, Türkiye'nin PKK'ya hava operasyonundan sonra kara harekâtı yapacağı haberlerinin yayılmasının ardından yoğunlaştı...

Bu yoğunluk büyük kuşkular da yarattı... IŞİD Türkiye içerisinde, hem de en az 15 vilayette nasıl olur da bu kadar hareketlendi acaba?.. Örgütün militanları, kara operasyonuna uğramaktan çekinen Suriye'deki karanlık gruplar (!) tarafından mı Türkiye'ye yönlendiriliyor, yoksa bu işin içinde bir başka provokasyon mu var?...

Ne ilginç ki, hücreleşme ve provokasyon kuşkusu ABD'nin, "IŞİD'le mücadele iddiasıyla PKK/PYD'ye yardım" ettiğini açıklamasından sonra daha da büyüyor...

IŞİD YENİDEN Mİ SIZIYOR?..

Polis; Ankara, İstanbul, Adana, Urfa, Bursa, Konya, Adapazarı ve İzmit gibi kentlerde son 4 yıldır hücreleşme faaliyetlerini iyice yoğunlaştıran IŞİD'e aman vermiyor ama, örgütteki hareketlilik tam olarak önlenemiyor... Özellikle Başkentteki hücreleşme faaliyetleri yakalanan militanların sayısından da anlaşılıyor...

Cezaevlerinde binden fazla IŞİD üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor ancak gün geçmiyor ki örgüte yönelik yeni bir operasyon yapılmasın...

Hele de Suriye'ye kara operasyonu hazırlığı devam ederken, IŞİD'e yönelik müdahaleler örgütün neredeyse her şehirde ciddi bir hareketlilik içerisinde olduğunu gösteriyor...

Bir yıldır yakalanan yüzlerce militan bir tarafa; 2022'nin Kasım ayı ve Aralık ayının ilk haftasındaki operasyonların sonuçları da hareketlilik kapsamında çok dikkat çekici;

4 Kasım'da Şanlıurfa'da, IŞİD üyesi 16 şüpheli gözaltına alındı...

9 Kasım'da Başkentte, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı...

11 Kasım'da İstanbul'un Esenyurt ve Sultanbeyli ilçelerinde IŞİD'e yönelik operasyonda, Libya ve Suriye'deki kamplarda eğitim aldıkları ve eylem hazırlığı içinde oldukları öne sürülen 2 kişi yakalandı...

29 Kasım'da Kırıkkale'de biri Iraklı, diğeri Suriye uyruklu iki IŞİD üyesi gözaltına alındı...

1 Aralık 2022'de, İstanbul'da IŞİD'e yönelik 10 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı...

3 Aralık'ta ise Hatay'da hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 IŞİD'li gözaltına alındı...

PROVOKASYONA DİKKAT!..

"IŞİD'in Türkiye emiri" Kasım Güler'in geçen yıl yakalanmasından sonra örgütün Suriye'deki lideri Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi de, muhaliflerin Dera kentinde düzenlediği operasyonda öldürüldü...

14-15 Ekim tarihlerinde, Dera'da üç ayrı noktadaki çatışmalarda 30 kadar IŞİD mensubu etkisiz hale getirilmişti...

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da 2 Aralık'taki açıklamasında, Kureyşi'nin muhalif grupların operasyonunda öldürüldüğünü doğruladı...

Peki, "Türkiye emiri" yakalanırken ve Suriye'deki IŞİD lideri öldürülmüşken (yani iki ülke arasındaki örgütsel bağlantının kopmuş olması gerekirken) örgüt tüm Türkiye'de halen nasıl hücreler oluşturabiliyor ve Suriye'de nasıl devinim içinde kalabiliyor?..

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin olası bir kara operasyonunun, IŞİD'e karşı savaşta elde edilen kazanımları "ciddi şekilde" tehlikeye atacağını söylemişti!!!

İşte bu açıklamadan beş gün sonra Kocaeli'nde, IŞİD'e yönelik operasyonda, intihar eyleminde kullanılacak bomba yüklü aracın yanında görülen IŞİD üyesi H.A.A. 5 Aralık'ta tutuklandı...

Zanlı, IŞİD'in yayınladığı video görüntülerinden saptanmıştı... Polis uzun süredir aradığı militanı yakalarken, olası eylemle ilgili bir açıklama yapılmadı...

Sadece bu değil, Türkiye'nin önceki gün Suriye'de yaptığı operasyonda da 16 IŞİD'li yakalandı...

Evet; işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "büyük eylemleri önledik" dediği bir dönemde, IŞİD'in intihar eylemi kamyonunun yanında görüntüleri elde edilen bir militanın yakalanması hem "dinci terör pusuda mı" kuşkusunu yarattı, hem de iki önemli soruyu gündeme getirdi; Türkiye'de son günlerde bu kadar çok militan yakalanıyorsa, ABD'nin PKK-PYD'ye yardım etmeye gerekçe gösterdiği IŞİD'e yönelik mücadele kasıtlı olarak mı gevşetiliyor?..

Ve en önemli soru; PKK'ya karşı kara harekâtı hazırlığı sürerken birileri, Türk devleti, IŞİD'le oyalansın diye düğmeye mi bastı?..

Velhasıl; devlet dışarıdaki teröre karşı harekâta hazırlanırken, içerideki terör hareketliliği fazlasıyla dikkat çekici!!!

Hele de PKK'nın Taksim saldırısının şoku geçmeden, bir kez daha "aman dikkat" demek lazım!!!