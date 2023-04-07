Dişbudak bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan dişbudak bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Dişbudak bitkisinin romatizma ve nikris ağrılarını kestiği bildirildi.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

DİŞBUDAĞI BİTKİSİNİN KULLANIM ALANLARI

Dişbudağı ağacı pek çok alanda kullanılıyor. Marangozların mobilya yapımında en çok tercih ettiği ağaç türleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda vücuda faydaları sayesinde alternatif tıp tedavisinde de sıkça kullanılıyor.

DİŞBUDAK BİTKİSİ NEDİR?

Zeytingillerden sert keresteli bir ağaçtır. Boyu 30 metre kadardır. Yaprakları 9-13 parçalı bir dantela görünümündedir. İlkbahar ve yaz aylarında kabuğu ve yaprakları toplanıp kurutulur.