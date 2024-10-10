Discord’da kız çocuklarına şantaj yapan Obezinc meydan dayağı yedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Discord’da kız çocuklarına şantaj yapan Obezinc meydan dayağı yedi

Belçika’da yaşadığı iddia edilen ‘Obezinc’ isimli Discord kullanıcısı kız çocuklarına şantaj yapıyordu. Belçika’da yaşayan bir grup Türk, parkta gördüğü ‘Obezinc’ olarak bilinen şahsı dövdüğü anları kamera kaydına aldı.

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katleden 19 yaşındaki Semih Çelik vakası sonrası özellikle kadın ve çocuklara yönelik tehdit, şantaj, cinsel istismar vakalarının yaşandığı uygulamalara çevrildi.

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Sosyal medya uygulamaları üzerinden çeteleşen gençlerin skandalları tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı.

Discord üzerinden 18 yaşından küçük kız çocuklarına şantaj yapan ve Obezinc kullanıcı adını kullanan bir şahıs gündemde.

Kız çocuklarına tehdit ve şantaj yaptığı ortaya çıkmasının ardından Obezinc "Belçika'da yaşıyorum. Bana kimse bir şey yapamaz." demişti.

Obezinc'in Belçika'da bir parkta oradaki Türkler tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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