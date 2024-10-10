Discord’da kız çocuklarına şantaj yapan Obezinc meydan dayağı yedi

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katleden 19 yaşındaki Semih Çelik vakası sonrası özellikle kadın ve çocuklara yönelik tehdit, şantaj, cinsel istismar vakalarının yaşandığı uygulamalara çevrildi.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden çeteleşen gençlerin skandalları tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı.

Discord üzerinden 18 yaşından küçük kız çocuklarına şantaj yapan ve Obezinc kullanıcı adını kullanan bir şahıs gündemde.

Kız çocuklarına tehdit ve şantaj yaptığı ortaya çıkmasının ardından Obezinc "Belçika'da yaşıyorum. Bana kimse bir şey yapamaz." demişti.

Obezinc'in Belçika'da bir parkta oradaki Türkler tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.