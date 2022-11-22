Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın Fes şehrinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu çerçevesinde ikili görüşmelerine devam ediyor.

Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile bir araya gelerek, Bourita'ya Medeniyetler İttifakı Küresel Forumu'na yaptıkları ev sahipliği için teşekkür etti.