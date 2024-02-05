Bakan Fidan Laoslu mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: AA
Bakan Fidan Laoslu mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Saleumxay Kommasith ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “Saleumxay Kommasith, Bakanımız Hakan Fidan tarafından Avrupa Birliği Başkanlığımızda misafir edildi” ifadelerini kullandı.

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Laos ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 1958 yılında diplomatik düzeyde kurulmuştur. Türkiye, 27 Aralık 2017’de Laos’un başkenti Vientiane’de bir büyükelçilik açmıştır. Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, 2008 yılında Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

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Türkiye, Laos’a ekonomik yardım ve burs programları sunmaktadır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2015 yılında 2.88 milyon ABD doları olmuştur. Laos ile Türkiye arasındaki ilişkiler, dostane ve işbirliğine dayalıdır.

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