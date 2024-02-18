Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın Münih kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı nedeniyle bulunduğu Almanya’da temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Fidan, Münih kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılması planlanan adımlar ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Ankara ziyareti için yapılan hazırlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

Son Haberler
Hikmet Karaman'dan flaş açıklama. İtiraf etti Spor
Hikmet Karaman'dan flaş açıklama. İtiraf etti
Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı'yı andı Spor
Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı'yı andı
Çorum’da kontrolden çıkan araç takla attı Yerel Haberler
Çorum’da kontrolden çıkan araç takla attı
İstanbul'da bir kişi, iki dairesi olduğunu iddia ederek iki park alanını kapattı. Sizce haklı mı? Video
İstanbul'da bir kişi, iki dairesi olduğunu iddia ederek iki park alanını kapattı. Sizce haklı mı?
Dilan ve Engin Polat çiftinin el konulan şirketlerinin kaderi belli oldu Gündem
Dilan ve Engin Polat çiftinin el konulan şirketlerinin kaderi belli oldu
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu Spor
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu