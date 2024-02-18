Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı nedeniyle bulunduğu Almanya’da temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Fidan, Münih kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılması planlanan adımlar ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Ankara ziyareti için yapılan hazırlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

