Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Memnuniyetle karşıladık

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Memnuniyetle karşıladık

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal’in serbest bırakılmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Platformu'nun ilk Zirvesi'ne katıldıktan sonra Eylül 2021’de Kırım’da gözaltına alınarak, daha sonra tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal’in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarımızın da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazırız" denildi.

Son Haberler
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit Dünya
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı Spor
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı
Bursa’da korkutan yangın Gündem
Bursa’da korkutan yangın
Merkez Bankası kritik kararını verdi Ekonomi
Merkez Bankası kritik kararını verdi
Motosiklet ve otomobil çarpıştı Gündem
Motosiklet ve otomobil çarpıştı
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı Magazin
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı
Valilikten ormanlara yasaklama kararı Yerel Haberler
Valilikten ormanlara yasaklama kararı