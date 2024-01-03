Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda insanın öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Açıklamada, “Bu alçakça terör eylemine karşı en sert tepkimizi gösteriyor, kardeş ve dost İran halkı ve devleti ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz.” denildi. İran’ın Kirman bölgesinde Kasım Süleymani’nin kabri yakınında iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 103 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İran’ın Kirman bölgesinde Kasım Süleymani’nin kabri yakınında iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti.