Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Kirman kentinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda insanın öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Açıklamada, “Bu alçakça terör eylemine karşı en sert tepkimizi gösteriyor, kardeş ve dost İran halkı ve devleti ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz.” denildi. İran’ın Kirman bölgesinde Kasım Süleymani’nin kabri yakınında iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 103 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İran’ın Kirman bölgesinde Kasım Süleymani’nin kabri yakınında iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti.

disislerinden-iran-aciklamasi2.jpg

Son Haberler
Milletvekili maaşı 110 bin TL hem emekli hem vekil maaşları ise 230 bin TL oldu. Ooohh hayat size güzel... İnsan bu enflasyon rakamını açıklarken utanır Gündem
Milletvekili maaşı 110 bin TL hem emekli hem vekil maaşları ise 230 bin TL oldu. Ooohh hayat size güzel... İnsan bu enflasyon rakamını açıklarken utanır
Erdoğan’dan İran’a başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan’dan İran’a başsağlığı mesajı
Ali Koç hangi ifadelerle rest çekti? Kral'ın adamı ne mesaj getirdi? Erman Toroğlu Arabistan'da şahit olduklarını tek tek anlattı Spor
Ali Koç hangi ifadelerle rest çekti? Kral'ın adamı ne mesaj getirdi? Erman Toroğlu Arabistan'da şahit olduklarını tek tek anlattı
Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. 1 kişi silahla yaralandı Gündem
Ümraniye'de aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. 1 kişi silahla yaralandı
Sebzeli pankek nasıl yapılır? Sebzeli pankek tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Sebzeli pankek nasıl yapılır? Sebzeli pankek tarifi için malzemeler neler?
Fava nasıl yapılır? Fava mezesi tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Fava nasıl yapılır? Fava mezesi tarifi için malzemeler neler?