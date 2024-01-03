ABD’den İran’daki patlamaya ilişkin açıklama

İran'ın Kirman eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı mezarlığa giden yol üzerinde iki patlama yaşandı.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

ABD’den saldırılarla ilgili ilk açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, rutin basın toplantısında İran’daki patlamalarla ilgili soruyu yanıtladı.

Miller, "ABD hiçbir şekilde bu olaya dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür. Ayrıca, İsrail'in bu patlamalarda dahli olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok" dedi.

Miller, saldırılarda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

WASHİNGTON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Washington’dan yapılan açıklama da “ABD’nin elinde patlamada İsrail’in rolü olduğuna dair bir gösterge yok.” ifadesi yer aldı

Öte yandan Açıklamada “ABD’nin elinde saldırıya ilişkin detay yok.” denildi