Bombalı saldırı sonrası Hamaney'den tehdit gibi açıklama: Bu felaketin karşılığı çok sert olacak

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kirman’daki terör saldırısına ilişkin mesaj yayınladı.

Saldırganlara tolerans gösterilmeyeceğini belirten Hamaney, “Hem masumların kanına bulanmış eller, hem de onları bu yanlışa sürükleyen yozlaşmış ve fesat beyinler, bundan sonra baskıların ve adil cezaların kesin hedefi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İran lideri, “Bilsinler ki, bu felaketin karşılığı Allah'ın izniyle çok sert olacaktır.” dedi.

Hamaney, acılarını paylaştığını vurguladığı yaslı ailelere sabır ve başsağlığı, yaralılara şifa dilediğini belirtti.

NE OLDU?

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişinin öldüğü belirtilmiş daha sonra resmi makamlar bu sayıyı 95 kişi olarak güncellemişti. Söz konusu saldırıda 211 kişi de yaralanmıştı.

Patlamaların terör saldırısı olduğu açıklanırken Kirman’daki eylemi şu ana kadar herhangi bir örgüt üstlenmedi.