Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı

Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da yolcu uçağının düşmesiyle ilgili mesaj yayımladı.

Açıklamada, "Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının bu sabah Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız" denildi.

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25 KİŞİ KURTULDU

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağında bulunan 72 kişiden 25'inin kurtulduğu bildirilmişti.

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AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının kuş sürüsüne çarptığı aktarılmıştı.

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