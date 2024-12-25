Düşen uçaktan mucizevi kurtuluş! Hangi koltukta oturanlar hayatta kaldı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA

Kazakistan'da Azerbaycan'dan hareket eden yolcu uçağı düştü. 72 kişinin bulunduğu düşen uçaktan 25 kişinin kurtarıldığını ancak 5 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hayatta kalanların ise uçağın kuyruk bölümünde oturdukları kameraya yansıdı.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan'daki bir yolcu uçağı düştü. Kazak yetkililer, 72 kişinin bulunduğu düşen uçaktan 25 kişinin kurtarıldığını ancak 5 kişinin durumunun ağır olduğunu aktardı. Hayatta kalanların ise uçağın kuyruk bölümünde oturdukları görüldü.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.

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UÇAĞIN KUYRUK BÖLÜMÜNDEN KURTULDULAR

Rus haber ajansları, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan Cumhuriyeti'ne bağlı Grozni'ye uçtuğunu, ancak Grozni'deki sis nedeniyle rotasını değiştirdiğini bildirdi. Uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazak yetkililer, düşen uçaktan 25 kişinin kurtarıldığını ancak 5 kişinin durumunun ağır olduğunu aktardı. Kurtulanların uçağın kuyruk bölümünde oturdukları görüldü.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştüKazakistan'da yolcu uçağı düştü

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