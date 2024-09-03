Dışişleri: Halkının refahını iyileştiren bir komşu görmek istiyoruz

Kaynak: AA
Dışişleri: Halkının refahını iyileştiren bir komşu görmek istiyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Rusya’nın, ülkemizle Şam yönetimi arasında angajman tesisi kapsamındaki çabalarını olumlu karşılıyoruz. Karşılıklı fayda ve çıkar temelinde ekonomik durumunu geliştiren ve halkının refahını iyileştiren bir komşu görmek istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türkiye’nin Suriye’den çekilmesine ilişkin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.

Keçeli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Rusya’nın, ülkemizle Şam yönetimi arasında angajman tesisi kapsamındaki çabalarını olumlu karşılıyoruz.

Biz, Suriye’de, halkının ülkesine geri döndüğü, insanıyla toplumuyla barışık, halkının BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında da lafzını bulan meşru talep ve beklentileri çerçevesinde attığı adımlarla gerçek bir ulusal uzlaşıyı sağlamış, sadece Türkiye için değil bölgesi için de istikrarsızlık yerine istikrar ihraç eden, karşılıklı fayda ve çıkar temelinde ekonomik durumunu geliştiren ve halkının refahını iyileştiren bir komşu görmek istiyoruz.

Bunun da iyi niyetli, önkoşulsuz ve gerçekçi bir yaklaşımla hayata geçirilmesine gayret edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu çerçevede gerekli zemini hazırlama gayretleri sürdürülecektir."

Son Haberler
Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası
Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası
Enflasyon açıklandı hesaplar yapıldı. Bu zamlar yapılırsa memur ve emekliyi daha kötü günler bekliyor
Enflasyon açıklandı hesaplar yapıldı. Bu zamlar yapılırsa memur ve emekliyi daha kötü günler bekliyor
Otomobil kağıt gibi buruştu: 9 yaralı
Otomobil kağıt gibi buruştu: 9 yaralı
Kurtulmuş ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
Kurtulmuş ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
ÇAYKUR’dan kota açıklaması
ÇAYKUR’dan kota açıklaması